Millennium City: Wo Sie mit Sicherheit Geschenke finden

Wie die Österreichische Bundesregierung in ihrer Pressekonferenz am 2. Dezember 2020 verlautbarte, öffnet der heimische Handel mit 7. Dezember 2020 nach dem mehrwöchigen Corona-Lockdown II wieder seine Pforten.

Damit ist gewährleistet, dass das Weihnachtsgeschäft in lokalen Geschäften in Österreich stattfinden kann und so zur Stärkung der Österreichischen Wirtschaft beiträgt.

Handel geöffnet, Gastronomie als Take Away

Die Millennium City öffnet am 7. Dezember 2020 für den Handel; trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen für touristischen Einrichtungen (Gastronomie und Hotellerie) bleiben stehen viele der gastronomischen Lokale in der Millennium City weiterhin als Take away oder Lieferservice zur Verfügung.