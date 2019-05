Mehr Freiheit für alle mit Vereinigten Staaten von Europa

Dies ist eine entgeltliche Einschaltung der NEOS.

Bei dieser Europawahl geht es um eine zukunftsweisende Entscheidung. Da sind sich fast alle Parteien und Beobachter einig.

Auf der einen Seite stehen die Europa-Gegner, auf der anderen Seite jene, die mehr Europa wollen. Ohne Zweifel das pro-europäischste Angebot kommt von NEOS. Ihre Spitzenkandidatin Claudia Gamon will „die europäische Art zu leben bewahren“. Das ginge aber nur in Vereinigten Staaten von Europa, so Gamon.