Mamma Mia: Was Brustkrebsvorsorge mit den wilden Siebzigern zu tun hat

Die wilden Siebziger leben auf

In Anlehnung an den medizinischen Begriff "Mammakarzinom" wird am 9. Oktober im Gartenbaukino der Film-Klassiker "Mamma Mia!" gezeigt, um auf die Bedeutung der Vorsorge für Frauen und Männer aufmerksam zu machen. Im Rahmen eines "Singalongs" verwandelt sich das Publikum in einen Chor - und das Kino in einen Konzertsaal. Wippende Hüften, vibrierende Stimmbänder und inbrünstige Gesangseinlagen inklusive!