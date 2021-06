Lust statt Frust: Therapie lindert Schmerzen beim Sex

Schmerzen im Zusammenhang mit der Sexualität sind in der gynäkologischen Sprechstunde ein häufiges Thema. Die Patientinnen klagen über Schmerzen, Brennen, Stechen oder über ein Druckgefühl in der Vaginalöffnung und in der Scheide bei der Penetration, während oder auch kurz nach dem Geschlechtsverkehr. Häufig werden auch länger andauernde, tiefsitzende Schmerzen im Unterbauch wahrgenommen. Die Intensität der Beschwerden ist individuell verschieden.