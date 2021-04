Long-COVID: Was passiert mit meinem Körper nach der Corona-Erkrankung?

Welche Symptome treten auf?

Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Husten: Was klingt wie die Beschreibung eines aktiven Krankheitsbilds während einer Corona-Infektion, sind die langfristigen Folgen, unter denen viele eigentlich genesene Personen auch Monate später noch leiden. Auch der langfristige Verlust von Geruchssinn, Schmerzen in Gelenken, Kopf und Muskeln, Schwitzen und Durchfall gehören zu den genannten Symptomen - also im Prinzip fast alles, was einem irgendwie Beschwerden machen kann.

Etwa jede zweite Person berichtet nach einer Corona-Erkrankung mit Spitalsaufenthalt von anhaltenden Folgeerscheinungen, wie chinesische Studien aus der ersten Welle der Corona-Pandemie zeigen. Das stellt medizinisches Personal natürlich vor die Herausforderung: Haben diese Symptome etwas mit Long Covid zu tun oder kann vielleicht auch etwas anderes der Auslöser sein? Mehr Infos zu den Symptomen finden Sie hier.