Lebensspender Luna

„ Luna alit ostrea et implet echinos.“ So beschrieb es Lucilius etwa 150 v. Chr und liefert damit den Beweis, dass schon die alten Römer wussten, wie groß der Einfluss des Mondes auf das Leben in gut 380.000 Kilometern Entfernung ist. Übersetzt ins Deutsche heißt es: „Der Mond lässt die Muscheln wachsen und vergrößert die Seeigel.“ Wissenschaftliche Arbeiten der vergangenen 150 Jahre zeigen, dass die Römer recht hatten: Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Reifung der Keimdrüsen, also der Eierstöcke und Hoden verschiedener mariner Organismen, und den Mondphasen.