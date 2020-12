Kultur für Kinder: Die Highlights 2021

Herbert & Mimi | HERBERT & MIMI MACHEN FERIEN

So, 18.04.2021, 14.30

Wir waren so traurig, als wir die beiden liebenswerten Tiroler Clowns im Frühling 2020 wegen des doofen Virus doch nicht wiedersehen durften. Egal, so wie man ja auch jedes Jahr Ferien macht, haben wir unsere zwei „lieben, wandelnden Katastrophen“ doch glatt nochmals eingeladen. Und wer keinen richtigen Urlaub, warum auch immer, machen kann, der schafft es vielleicht mit Kind und Kegel, sich Herbert & Mimi bei uns anzuschauen. Das ist mindestens so gut wie Ferien. Darum geht´s nämlich in ihrem Stück (no na ;-). Und darum, was da alles daneben gehen kann und wie man es trotzdem schaffen kann, sich da raus zu wurschteln. Spaß und Erholung inbegriffen.

Auf die Plätze – fertig – Ferienspaß komplett!

Marko Simsa & Söhne des Südens | DAS BUNTE KAMEL

So, 16.05.2021, 14.30

Die Welt kennen lernen? Sich auf eine Reise begeben? Abenteuer erleben? Neues kennenlernen und neue Freunde gewinnen? Ganz schön schwierig im Moment. Und dazu kommt noch, dass sich viele vor Fremdem doch auch ein wenig fürchten. Aber mit Marko Simsas Kamel auf eine Abenteuer-Reise zu gehen ist lustig und völlig ungefährlich. Und dazu auch noch ungewöhnlich und suuuper- spannend. Marko Simsa sowie „die Söhne des Süden“, die Musiker Marwan Abado (Oud), Salah Ammo (Bouzuk) und Amirkasra Zandian (Perkussion) entdecken gemeinsam mit dem jungen Publikum und dem bunten Kamel die Welt des Orients und stellen fest, dass es zwischen Dort und Da eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten gibt.

Abo Tipp: Die 4 Kindervorstellungen gibt es im Abo zum Preis von 3 und obendrauf: Gleicher Preis für Groß und Klein!

Auf die Plätze – fertig – Losgeritten!