Erste Mahnung mit größtem Effekt

Krise hin oder her: „Die erste Mahnung hat nach wie vor den größten Effekt. Umso früher diese erfolgt, desto größer ist die Chance, sein Geld zu bekommen“, erklärt Sokic. Mehr denn je geht es darum, nach erfolgter Leistung unverzüglich die Rechnung zu legen und sobald diese nicht fristgerecht beglichen wurde, den Mahnprozess rasch zu starten. Dabei ist neben dem laufenden Kontakt zu Geschäftspartnern ein funktionierendes Credit- und Forderungsmanagement wesentlich. Nur so können Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig erkannt und entsprechend reagiert werden – das können kurzzeitige Stundungen oder Ratenvereinbarungen sein.

Es muss Geld in die Kassa

Wenn die Betriebe nach den Geschäftsöffnungen nun wieder voll durchstarten, dann brauchen sie einen klaren Fokus auf ihr Kerngeschäft und den Vertrieb. Denn nur so wird es möglich sein, den wirtschaftlichen Aufschwung nach der „Saure-Gurken-Zeit“ der vergangenen Monate zu finanzieren. Dabei hilft es, administrative Prozesse wie zum Beispiel das Forderungsmanagement auszulagern. Ein Blick in die Unternehmen zeigt, dass es vielerorts nicht gelungen ist, eine nachhaltige Forderungsbetreibung auf die Beine zu stellen. In Zeiten, in denen jeder einzelne Euro zählt, ein massiver finanzieller Wettbewerbsnachteil, der den Unternehmen mittel- und langfristig gesehen auf den Kopf fallen wird.