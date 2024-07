Die Zeiten sind riskant wie lange nicht

Kaum Platz für Selbstinitiative

Als Folge der schwierigen Rahmenbedingungen sind auch die Umsätze zuletzt deutlich eingebrochen. Geht es um die Investments 2024, dann sprechen sich gar nur 17 Prozent dafür aus – obwohl viele mit ihrer Eigenkapitalausstattung und wie sich diese in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat, durchaus zufrieden sind. Man ist also vorsichtig. Angesichts dieser Entwicklungen steht ein Großteil der Betriebe auf der Kostenbremse. Im Mittelpunkt steht heute vor allem eines: Risiken senken und maximale Kostenkontrolle. Da bleibt für Innovation und Weiterentwicklung häufig nicht mehr viel Platz. Zudem ist auch der Arbeitskräftemangel in sechs von zehn Unternehmen allgegenwärtig und neue Regularien, wie etwa NIS-2 oder DORA, sorgen für zusätzliche Aufwände.

Risikoprüfung, bevor man selbst zum Risiko wird

Es mag vielleicht nicht sexy klingen, notwendig ist es aber ganz ohne Zweifel – zumindest dann, wenn man langfristig wirtschaftlich reüssieren möchte. Gerade jetzt sollte es fix im innerbetrieblichen Prozess verankert sein, seine Geschäftspartner – sowohl bestehende wie auch potenzielle – regelmäßig einem Risikocheck zu unterziehen. Dadurch verringert sich einerseits nicht nur die Gefahr drastisch, bei eigenen Forderungen durch die Finger zu schauen, sondern gleichzeitig auch das Risiko, eines Tages selbst zum Risiko zu werden und nicht mehr zahlen zu können. Die eigene Liquidität stets im Blick zu haben und bei Bedarf möglichst frühzeitig entgegenzusteuern ist das Gebot der Stunde. Aktuell sehen wir, dass das vielen Unternehmen leider nicht gelingt und sie Insolvenz anmelden müssen. Zum Halbjahr 2024 zählen wir beim KSV1870 rund 3.300 Firmenpleiten – das entspricht einem Plus von rund 26 Prozent. Und es trifft – im Gegensatz zum Trend der vergangenen Jahre – auch wieder größere Betriebe. Wer aber frühzeitig der Wahrheit ins Auge blickt und einen Insolvenzantrag stellt, hat die Chance, auf eine Sanierung. Das Unternehmen kann neu durchstarten und Arbeitsplätze können gerettet werden.