Kreditgeber im AK-Test: CASHY holt sich Spitzenbewertung bei Zinsen und Gebühren

Kreditvergabe einfach online

Im Gegensatz zu klassischen Banken wird bei CASHY niemand ausgeschlossen. Bei CASHY entscheidet ausschließlich der Wertgegenstand und nicht die persönliche Bonität über die Kreditvergabe. Weiterer Vorteil: Sollte es einmal zu einem Zahlungsausfall kommen, wird nicht auf sein Vermögen zurückgegriffen. Der Kunde wird auch nicht in Schuldnerlisten eingetragen. Die Schätzung des Wertgegenstandes erfolgt bei CASHY durch einen automatisierten Bewertungsprozess schnell und unkompliziert online. Innerhalb weniger Sekunden erstellt ein Algorithmus für mehr als 40.000 Gegenstände wie z.B. Handys, Gold, Uhren, Autos etc. ein individuelles Angebot. Steht die Bewertung fest, kann der Gegenstand per Post eingesandt, von einem Botendienst abgeholt oder bei Bedarf in zwei Shops in Wien und demnächst auch in Graz abgegeben werden. Danach erhält der Kunde sofort und anonym bares Geld oder den Geldbetrag auf sein Konto bzw. via PayPal überwiesen.