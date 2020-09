Kostenlose Probefahrt: Jetzt die neuesten Toyota-Modelle unverbindlich kennenlernen

Toyota C-HR

Der Toyota C-HR vereint eine herausragende Performance mit optimaler Effizienz. Das dynamische Design zieht die Blicke auf sich, aber auch die inneren Werte überzeugen: Mit einem effizienten Hybridantrieb, modernsten Assistenzsystemen und praktischen Multimedia-Funktionen ist der C-HR klar auf Innovationskurs. Die vielseitigen Ausstattungsoptionen und bis zu 377 Liter Gepäckraumvolumen machen das stylishe Crossover-SUV zum perfekten Begleiter für jeden Tag – ganz egal, wohin Ihr Weg Sie führt.

Toyota RAV4

Der SUV-Pionier RAV4 ist jetzt auch als Hybrid erhältlich und verbindet so die Vorzüge der Elektromobilität mit der Verlässlichkeit konventioneller Antriebe. Ein kraftvoller 2,5-Liter-Hybridmotor mit einer Systemleistung von 222 PS sorgt für jede Menge Fahrspaß, mit dem intelligenten Allradsystem AWD-i ist der RAV4 für alle Situationen gerüstet. Bis zu 75 Kilometer nach WLTP kann der Hybrid emissionsfrei zurücklegen – ein absoluter Top-Wert, der für die meisten täglichen Wege absolut ausreicht. So fährt sich die Zukunft!

Toyota Corolla Hatchback

Der Toyota Corolla ist eines der meistverkauften Autos der Welt – und das hat gleich mehrere gute Gründe. Auch in der neuesten Generation wartet der sportliche Kompakte mit unschlagbaren Argumenten auf: Kraftvolle Motoren, ein fantastisches Fahrgefühl und der unverkennbar dynamische Look treffen auf viel Komfort, jede Menge High-Tech-Features und hohe Alltagstauglichkeit. Der Corolla verfügt zudem über gleich zwei Hybrid-Antriebe, einmal mit 122 PS und einmal mit 180 PS Systemleistung.

Toyota Corolla Touring Sports

Für alle, die im Alltag manchmal ein wenig mehr Platz brauchen, bietet Toyota den Corolla auch als Kombi an. Die bewährten Qualitäten des gefeierten Bestsellers werden in dieser Variante um noch mehr Stauraum ergänzt: Bis zu 596 Liter Gepäckraumvolumen garantieren, dass auch Familien immer alles unterbringen, was ihnen wichtig ist. Fortschrittliche Sicherheitssysteme hat der Corolla Touring Sports selbstverständlich ebenfalls mit an Bord.

Toyota Aygo

Dank seiner kompakten Abmessungen ist der Toyota Aygo das ideale Auto für die Stadt: Mit weniger als 3,5 Metern Länge passt der trendige City-Flitzer in jede Parklücke, bietet aber trotzdem genügend Platz für die ganze Familie. Apropos einparken: Die praktische Rückfahrkamera ist beim Aygo serienmäßig mit an Bord. Dank moderner Multimedia-Funktionen sind Sie optimal vernetzt, darüber hinaus steht Ihnen gleich eine ganze Reihe intelligenter Assistenzsysteme zur Seite – für mehr Sicherheit in allen Situationen.