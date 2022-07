Klick, klick, Match und Sieg: Die besten Tricks für Mahjong

Nutzen Sie jetzt die Tipps und Tricks unserer Online Games-Experten und knacken Sie beim kostenlosen Onlinespiel Mahjong den Highscore. Bei Spielstart von Mahjong auf unserer Onlinespiele-Seite lohnt es sich, das Spielfeld genau zu betrachten. Lassen Sie ihren Blick entlang der Ränder der Spielsteinformation wandern und machen Sie bereits vor dem ersten Spielzug geeignete Paare aus. Verschwenden Sie danach aber keine Zeit mehr. Der schnelle Spieler wird mit Punkten belohnt. Wenn Sie zwei zueinander passende Steine entdecken, klicken Sie schnell darauf. Wer direkt hintereinander Ziegel auflöst, erhält 50 Extra-Punkte statt der üblichen 30 Punkte bei einer Paar-Auflösung. Während dem Spiel leuchten immer wieder Steine auf. Wenn Sie deren Partner erwischen, können Sie ganze 100 Punkte ergattern. Arbeiten Sie sich außerdem immer flächendeckend über die gesamte Formation ab, so ermöglichen Sie ein breitgefächertes Freilegen immer neuer Spielsteine und erhöhen Ihre Chance auf gute Matches und schnelle Züge. Befindet sich kein Stein mehr auf dem Feld, haben Sie das Level gewonnen. Sehen Sie im Highscore nach, wie viele Punkte Sie erreicht haben!

Bei Mahjong können Sie sich auch bequem helfen lassen, sollten Sie gerade nicht weiterkommen. Am rechten Rand des Feldes finden Sie einen Glühbirne-Button. Dieser zeigt Ihnen einen möglichen nächsten Zug an. Oder sie lassen sich die Steine einfach mit dem Pfeile-Button noch einmal neu durchmischen und probieren Sie es weiter.

Von Analog zu Digital – Das Onlinespiel Mahjong

Das vor 150 Jahren erfundene und aus China stammende Spiel Mahjong war ursprünglich ein Brettspiel. Bis heute wird es in China in dieser analogen Version gespielt. In den 1920er Jahren entwickelte Joseph Park Babcock, der das Spiel auf seiner China-Reise kennenlernte, das erste Regelwerk, das im Westen bekannt wurde. Dadurch fand das Spiel Einzug in die westliche Welt. Mit der digitalen Revolution wurde das Spiel schließlich auch in die Online-Welt übertragen und fand immer mehr Anklang. Heute kennt man die verschiedensten Varianten, wie Mahjong Shanghai, Mahjong Alchemy oder Mahjong Candy. Das erfolgreiche Spielprinzip hat dadurch zwar spannende Abwandlungen erfahren, doch das Grundprinzip des Paare-Findens hat sich nie verändert.

