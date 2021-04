Klinik Pirawarth: Gestärkt durch die Krise

Sollten depressive Symptome länger als zwei Wochen vorliegen, ist es jedenfalls ratsam, professionelle Unterstützung zu suchen, damit die Zustände nicht chronisch werden. Während einer psychosomatischen Rehabilitation in der Klinik Pirawarth bekommen Patient*innen die Möglichkeit, sich zu erholen und Kraft zu tanken. Sie können sich die nötige Zeit nehmen, um Bewegung, Ernährung, Körper und Psyche wieder ins Lot zu bringen. Durch Körper-, Atem- und Wahrnehmungsübungen werden Spannungen abgebaut, Symptome gemildert und Selbstheilungskräfte aktiviert. Ärzt*innen und Therapeut*innen vermittelt den Betroffenen auch Wissen und Strategien, wie sie mit Stress- und Belastungssituationen besser umgehen. In therapiefreien Zeiten werden die Gäste vom Pflegeteam unterstützt. Der Fokus liegt auf dem Erlernen von Selbstfürsorge sowie auf dem Wiedererlangen von Autonomie und Sozialkompetenz. So wird die viel zitierte „Resilienz“ gefördert, also die Fähigkeit, sich Herausforderungen und Veränderungen anzupassen.