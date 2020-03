Klimaschutz statt Klimaschmutz

Wien Energie ist sich der Verantwortung als größter regionaler Energieversorger bewusst und hat eine Reihe an Initiativen und Maßnahmen gestartet. „Die Notwendigkeit, CO 2 in den nächsten Jahren drastisch zu reduzieren, bestimmt die nahe und ferne Zukunft“, erklärt Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie. „Daher investiert Wien Energie in den kommenden Jahren über 500 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien und den Klimaschutz.“

Die Kraft der Sonne

Für die Stadt ist die Solarkraft die am besten geeignete erneuerbare Energieform. „2019 hat Wien Energie so viel Photovoltaik ausgebaut wie in den letzten zehn Jahren zusammen. Über 200 Solarkraftwerke sind heute in Betrieb und können umgerechnet bereits 14.000 Haushalte oder eine Stadt wie Baden mit klimafreundlichem Sonnenstrom versorgen“, so Strebl. Bis 2030 will das Unternehmen Sonnenstrom mit einer Leistung von 600 Megawatt erzeugen.