Winterschlaf adé: So bereiten Sie Ihren Körper auf den Frühling vor

Immunsystem stärken

Wer seine Muskulatur wenig belastet, schadet nicht nur dem Bewegungsapparat, sondern auch vielen anderen Organen. Denn Muskeln erteilen auch Kommandos an andere Organe. Wissenschaftler:innen haben herausgefunden, dass die Mobilmacher bei ihrer anstrengenden Arbeit Tausende unterschiedliche Substanzen produzieren, die sie ins Blut abgeben. Darunter sind Hunderte Botenstoffe, die auf verschiedenste Weise in unseren Körper eingreifen.

Unter anderem steigern sie beispielsweise die Wirksamkeit des Immunsystems, unterstützen die Leberfunktion, helfen Fettdepots abzubauen, vermindern Entzündungsreaktionen und Arteriosklerose. Außerdem regen sie die Produktion des Bauchspeicheldrüsenhormons Insulin an und fördern das Wachstum von Knochengewebe. Selbst auf unser Gehirn nehmen die Muskeln Einfluss: Die von ihnen ausgeschütteten Botenstoffe setzen im Denkorgan die Produktion einer Substanz in Gang, die das Wachstum der Synapsen anregt, der Verbindungsstellen zwischen den Gehirnzellen. Damit unsere Mobilmacher all diese Wirkungen optimal entfalten können, müssen sie aber belastet werden und an Volumen zunehmen. Denn je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Signalstoffe können ausgeschüttet werden.