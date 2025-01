Warum Sie bei Ihren Neujahrsvorsätzen den Rücken nicht vergessen sollten

Ab dem 25. Lebensjahr baut unser Körper langsam Kraft und danach auch Muskelmasse ab, wenn wir nicht aktiv gegensteuern. Früher oder später kommt bei jedem von uns die Zeit, in der wir merken, dass die Kraft nachlässt, spätestens dann, wenn wir einen spürbaren Abfall der körperlichen Leistungsfähigkeit bemerken oder uns Schmerzen plagen. Oft sind es Beschwerden im Rücken, Nacken oder in den Gelenken, die uns zeigen, dass die Muskulatur abbaut. Mit den Jahren kann dies auch unsere Beweglichkeit und unsere Lebensqualität einschränken. Wenn die Muskelkraft abnimmt oder Sie aktiv vorbeugen wollen, wird es Zeit, mit Krafttraining zu starten.

Warum ist Rückentraining so wichtig?

Wie die Muskeln auch unsere Psyche beeinflussen

Wer seine Muskulatur gut in Schuss hält, schafft sich eine starke Basis für die eigene Gesundheit. Dabei profitiert aber nicht nur der Rücken, sondern unser ganzer Körper. Fakt ist: Unsere Muskeln sind die Quelle unserer Energie und der Motor jeder Bewegung, die wir machen. Es sind allein unsere Muskeln, die uns tragen und kraft derer wir uns überhaupt bewegen können. Im Zusammenspiel mit Bändern und Sehnen stabilisieren sie Rücken und Gelenke. Für den Zucker- und Fettstoffwechsel sowie für die Knochengesundheit spielen sie somit eine wichtige Rolle.

Außerdem regen aktive Muskeln die Produktion von hormonähnlichen Botenstoffen an – was unter anderem die Psyche, das Gedächtnis und auch unser Immunsystem in Schwung bringt. Allerdings gibt es ein Problem: Bereits ab dem 25. Lebensjahr beginnt ein allmählicher Muskelschwund. Jenseits der 50 verlieren wir bei Passivität jährlich zwischen 0,6 und 2 Prozent Muskelmasse. Zu den häufigen Folgen gehören u. a. Übergewicht, Leistungsdefizite, Rückenbeschwerden und negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Das optimale Mittel dagegen: Muskelmasse aufbauen – und zwar mit gesundheitsorientiertem Krafttraining.