Kick-off: tink startet Smart-Home-Aktion zur Fußball-EM

An lauen Sommerabenden nach dem EM-Match noch eine Runde im Garten kicken - mit dem Philips Hue LED Flutlicht kein Problem. Wer neu in die smarte Gartenbeleuchtung einsteigt, benötigt zusätzlich eine Philips Hue Bridge, die Zentrale und damit das Herzstück des Einsteiger- oder Profi-Users eines Hue Systems. Über die Bridge werden bis zu 50 Lampen und 12 Zubehörteile wie Dimmschalter und mehr in das System integriert, die dann über die Hue App gesteuert werden. Zudem bildet die Bridge die Schnittstelle zu den Sprachassistenten Google Home, Apple HomeKit und Amazon Alexa und ermöglicht so auch die Steuerung per Stimme. Einem rasanten Match oder zum Üben von Fußball-Tricks wie das “Gaberln” steht somit nichts mehr im Wege.