Kabarett-Topstars gastieren im Wiener STADTSAAL

Für „das totale Ignorieren von Mainstream-Kabarett“ wurde Andreas Rebers kürzlich mit dem Schweizer Kabarettpreis ausgezeichnet. Zu Recht. Denn wo bei den meisten seiner Kollegen der Spaß aufhört, fängt er für diesen heimtückische Humoristen und subversiven Satiriker erst so richtig an. Mit trockenem Irrwitz und bisweilen beunruhigend guter Laune lockt er sein Publikum in seinem aktuellen Solo „Ich helfe gerne“ auf das oft gefährlich dünne Eis der eigenen Überzeugungen. „Wenn man Wahrheiten, die einem nicht passen, in den Schrank sperrt, werden sie giftig“, erläutert er, „und dieses Programm ist ein Programm über alles, was toxisch ist: Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Also ein Programm über uns alle.“