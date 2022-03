So schmeckt die perfekte Tasse Kaffee 2022

Mehr Kaffee im Homeoffice

Auch die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Österreicher:innen zu Hause mit Leidenschaft Kaffee trinken. Denn: Die perfekte Tasse Kaffee gehört zum Arbeiten einfach dazu – im Homeoffice sogar noch etwas mehr als im Büro. „Das kommt daher, dass man beim Arbeiten zu Hause flexibler ist und man den Kaffee nach den individuellen Vorlieben zubereiten kann. Der Genuss von Kaffee spielt in Zeiten der Pandemie eine bedeutende Rolle – als Ritual, um am Morgen in die Gänge zu kommen, als Energielieferant, aber auch als Seelenschmeichler, wenn im Homeoffice der Kontakt zu den Kollegen fehlt“, so die Kaffee-Expertin.