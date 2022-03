Homeoffice bringt neue Kaffee-Gewohnheiten

Coffeeholics im Homeoffice

Auch wenn viele Berufstätige mittlerweile ins Büro zurückgekehrt sind: Die veränderten Vorlieben beim Kaffeegenuss sind gekommen, um zu bleiben. Denn, so Göbel: „Das Homeoffice hat dafür gesorgt, dass zahlreiche Gelegenheitsgenießer:innen zu wahren Coffeeholics avanciert sind.“ So ergab die Studie unter anderem, dass rund ein Drittel (31 %) im Homeoffice mehr Kaffee als am Arbeitsplatz trinkt. Als Grund für den gestiegenen Kaffeegenuss nannten 40 % der Befragten die größere Flexibilität beim Kaffeekonsum. Auch die bessere Kaffeemaschine zu Hause (17 %) und der Umstand, dass im Homeoffice mehr Konzentration notwendig ist (15 %), ließen die Österreicher:innen öfter zur Kaffeetasse greifen.

Ob im Homeoffice oder im Büro, um morgens in die Gänge zu kommen, zwischendurch eine wohlverdiente Pause zu genießen oder um sich mit dem Team auszutauschen: Die perfekte Tasse Kaffee ist für die Österreicher:innen beim Arbeiten unverzichtbar.