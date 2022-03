Frühlingsdrinks mit Cold Brew-Kaffee

Wenn die ersten Frühlingsvorboten blühen, wächst die Vorfreude auf die warme Jahreszeit und die dazu passenden Drinks, um der Frühjahrsmüdigkeit den Kampf anzusagen. Was würde sich dafür besser eignen, als erfrischende Cold Brew-Spezialitäten? „Ob als Muntermacher an einem langen Arbeitstag, als Apéritif oder als Digestif – der Genuss von Cold Brew sorgt garantiert für Frühlingsgefühle“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.