Italienisches Lebensgefühl zum Trinken: Wussten Sie diese Dinge über Prosecco?

Was heißt Prosecco eigentlich?

Während „Prosecco“ in der Vergangenheit nur die Bezeichnung für eine typische Rebsorte war, so ist heute genau geregelt, wo Prosecco draufstehen darf. Als geschützte Herkunftsbezeichnung umfasst der Begriff neun zugelassene Provinzen in den norditalienischen Anbauregionen Veneto und Friuli Venezia Giulia. Wenn dort die Trauben gelesen, zu Schaum- bzw. Perlwein verarbeitet und abgefüllt werden, dann haben Sie einen echten Prosecco im Glas.