Investment: „Schockstarre wäre ein Fehler“

Sparbuch- und Anleihenzinsen sind im Keller, die Börse unsicher, die Immobilienmärkte überhitzt - was sollen Anleger jetzt tun?

Die genannten Faktoren sind nicht neu. Mit Ausnahme einer gewissen grundsätzlichen Unsicherheit hat sich am Umfeld nicht so viel verändert. Deshalb ist auch die Veranlagungsstrategie im Grundsatz ähnlich wie vorher. Anleger benötigen eine Sicherheitsreserve am Sparbuch. Wir haben hier einen Richtwert von drei Monatsgehältern. Angesichts der jüngsten Entwicklungen ist es durchaus überlegenswert, hier etwas nach oben zu gehen. Es hat sich gezeigt, dass auch in einer Phase der starken Korrektur sich eine Streuung der Veranlagung ausgezahlt hat. Dieser Grundsatz bleibt bestehen.

Birgt ein Investment an den Börsen gerade jetzt nicht auch große Risiken?

Eine Lösung können Fondssparpläne sein, um so in zukunftsträchtige Werte zu veranlagen. Unser Erste Future Invest oder auch der Erste WWF Stock Environment sind hier bei den Empfehlungen vorn dabei. Nicht so risikofreudige Anleger sind mit einem kapitalgarantierten Produkt gut bedient. Wer den Mut hat, in Aktien zu investieren, sollte sehr genau auf die Themen achten, in die er investiert. Jedenfalls sollte man jetzt nicht alles auf einmal investieren, sondern in Tranchen.

Ist Gold ein möglicher Flucht-Hafen?

Natürlich erlebt Gold in Krisenzeiten immer wieder einen Höhenflug. Aber nach der Finanzkrise hat sich Gold beinahe halbiert. Zudem zahlt Gold auch keine Dividende. Aber in einem gut aufgestelltem Portfolio sollte es nicht fehlen.

Welchen Fehler sollten Anleger derzeit auf jeden Fall vermeiden?

Der größte Fehler wäre, nach so einem Ereignis entweder in eine Schockstarre zu verfallen oder alles auf eine Karte setzen. Beides sollte man vermeiden und stattdessen kurz Luft holen. Am Grundbedürfnis hat sich nichts geändert. Es geht darum, vorzusorgen oder Wohlstand aufzubauen.