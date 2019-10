Interview: Was der Vormarsch von Software im Arbeitsleben bedeutet

In welchen Branchen spielt Software-Qualität eine besonders große Rolle?

In jeder Branche, in der es Berührungspunkte mit der IT gibt, ist die Qualität von Software ein großer Faktor – also heutzutage quasi überall. Es gibt fast keine Bereiche mehr, in denen Software nicht verwendet wird. Es geht nicht nur um die Erstellung, sondern um den gesamten Prozess, der über den Lebenszyklus gespannt ist: Das beginnt schon beim Procurement, also beim Einkaufen der Software. Hier braucht es überall Personen, die genau wissen, worauf zu achten ist.