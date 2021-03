Interview: Das sind die Trends bei Aus- und Weiterbildung

An wen richten sich diese Studiengänge?

Wir wenden uns damit an alle, die ein praxisorientiertes Studium haben wollen oder ohnehin schon berufstätig sind und Innovationen im Software-Bereich mitgestalten wollen. Wir geben unseren Studierenden Kenntnisse mit, die sofort in der Industrie einsetzbar sind. Das unterscheidet uns auch von Universitäten, die ihre Studierenden stärker für eine Tätigkeit in der Forschung ausbilden.

Was geben Sie Ihren Studierenden mit?

Neben dem Fachwissen wollen wir unseren Studierenden alle Kompetenzen mitgeben, neuen Technologien immer offen zu begegnen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Diese so genannten Future Skills sind oft für den persönlichen und beruflichen Erfolg entscheidend.

An der Schnittstelle von Datenverarbeitung und Datenübertragung haben unsere Bachelor-Absolvent*innen quer durch alle Branchen viele Möglichkeiten: in Software- Unternehmen, im Bereich Internet of Things mit Themen wie Smart City, Smart Home, Machine Learning, Industrie 4.0, E-Health, in der Computerspielindustrie, in Banken und Versicherungen mit dem Fokus auf Datensicherheit, in Telekom- und Mobilfunkunternehmen oder im eigenen Startup, etwa als Mobile App Designer*in. Sie beginnen meist als Projektmitarbeiter*in und haben nach mehrjähriger Berufspraxis gute Chancen auf Leitungspositionen.

Neben der fachlichen und wissenschaftlichen Expertise erwerben unsere Master-Absolvent*innen Kompetenzen im Innovations-, Projekt- und Qualitätsmanagement. Damit können sie Führungspositionen ebenso wahrnehmen wie Aufgaben im Projektmanagement oder in Forschung und Entwicklung.