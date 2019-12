Innsbruck leuchtet: Von wegen dunkle Jahreszeit

Glanzvoll ins neue Jahr: Silvester Inns’zenierung und Bergfeuerwerk

Silvester beginnt in Innsbruck schon einen Tag früher: Schon am 30. Dezember wird die Innsbrucker Innenstadt zur Partyzone. Live-Musik, Kulinarik und ein buntes Showprogramm sorgen für buntes Treiben auf den Straßen. Am 31. Dezember feiert das Innsbrucker Bergsilvester sowie eine Weltpremiere: Entlang des Inns lädt die INNS’zenierung zur offiziellen Premiere an neuer Location. Unter dem Motto „Die Welt zu Gast in Innsbruck“. Über 350 Meter Länge wird der Inn in Szene gesetzt: Bis zu 70 Meter hohe Wasserfontänen, Licht- und Videoprojektionen sowie Nebel verschmelzen zu einem Showspektakel der Sonderklasse, das den Jahreswechsel 2019/2020 zum unvergesslichen Erlebnis machen wird.

www.innsbruck.info