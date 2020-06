Innsbruck entspannt entdecken: City und Bergerlebnis

All das vereinigt sich im „Das Innsbruck“ auf schönste Weise. Hier treffen Tradition und eine individuelle Ausprägung modernen Tiroler Lifestyles auf Minotti-Design und urbanen Chic. Wohnen im „das Innsbruck“ ist so, dass man es fast zu schade findet, nicht mehr Zeit im „Wohnraum“, wie wir unsere Zimmer nennen, zu verbringen, weil die Stadt und ihre Umgebung so viel zu bieten haben. Das Gute jedoch daran ist: die Entfernungen sind aufgrund der Lage an der ehemaligen Stadtmauer so kurz, dass sie in einer Minute zu Fuß am Goldenen Dachl sind, in wenigen Minuten am Inn entlang spazierend die kaiserliche Hofburg und den Hofgarten erkunden können und von dort mit der Hungerburg-Bahn und weiter mit den Nordkettenbahnen in schwindelerregende Höhen gelangen um von dort halb Tirol zu überblicken.

Übrigens: Ein für ein Cityhotel ungewöhnlich großzügiges Wellnessangebot mit Hallenbad und Panorama-Spa machen den Aufenthalt in Innsbruck zu einem echten Urlaub. Dieser gestaltet sich in diesem Sommer wohl für Sie angenehm ruhig, die großen Touristenströme aus Übersee bleiben aus. Warum also in die Ferne schweifen?