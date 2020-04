Innere Gelassenheit und Ruhe – jetzt!

Bereits vor 1.000 Jahren wurden Kräuter genutzt, welche die Nerven stärken sowie Körper und Geist erden. Dabei hat sich eine traditionellen Lebenskanal-Rezeptur aus der Tibetischen Konstitutionslehre bewährt. Die von einem Familienbetrieb in der Schweiz hergestellten Kräuterkapseln gibt es in Österreich in Apotheken zu kaufen. Die Kapseln sind für Erwachsene geeignet, die Unterstützung bei Arbeitsstress oder in emotional außergewöhnlichen Zeiten benötigen, können aber ebenso Kinder und Jugendliche unterstützen.