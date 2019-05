Individuelle und innovative Serviceleistungen

"Neue Technologien sind meist schnell entworfen und entwickelt. Die Schwierigkeit besteht darin, wirklich gute Technologien herzustellen“, erklärt Geraldine Fitzpatrick, Professorin für Gestaltungs- und Wirkungsforschung an der TU Wien, in ihrer Keynote anlässlich der 22. wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public Health (ÖGPH). Die Qualität einer Technologie macht sie nicht nur an ihrer technischen Ausgereiftheit fest, sondern in erster Linie daran, wie gut sie sich in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer einbinden lässt: „Es reicht nicht aus smarte Systeme zu entwickeln. Sie müssen auch so gestaltet sein, dass sie in unsere oft chaotischen Tagesabläufe passen. Sonst werden sie nicht genutzt und wieder auf die Seite gelegt“.

In ihren praxisnahen Darstellungen bezog sich Fitzpatrick vor allem auf die Alten- und Krankenpflege und damit auf ein Gebiet, in dem sich gerade in den letzten Jahren mit vielen innovativen Entwicklungen in den Bereichen Telemedizin, Robotik und Künstliche Intelligenz, wie auch mit unzähligen neuen Apps, Sensoren und Wearables viel getan hat.