Individuelle Textiletiketten und Hang Tags selbst gestalten

5 Methoden, wie Textiletiketten angebracht werden können

Das Etikett muss zuerst mit einer oder zwei Stecknadeln festgesteckt und fixiert werden. Anschließend kann das Etikett mit Hilfe einer Nähmaschine mit einem geraden oder zickzack Stich (je nach individuellem Geschmack) an allen vier Seiten festgenäht werden. Zum Fixieren der Naht sollte man zu Beginn einmal kurz rückwärts nähen. Wenn die Stecknadeln stören, können sie selbstverständlich entfernt werden. Abschließend die Fäden zurückschneiden und fertig ist das Kleidungsstück mit einem Textiletikett zum Einnähen. Je nach Falz können die Textiletiketten auch in der Mitte von zwei Stoffseiten eingenäht werden. Dafür sind besonders die Etiketten mit einem Falz in der Mitte zum Beispiel vom Dutch Label Shop geeignet. Die Textiletiketten werden an die Stelle gelegt, wo zwei Stoffe aufeinandertreffen, anschließend festgesteckt und erneut mit der Nähmaschine und einem geraden Stich festgenäht. Textiletiketten ohne Falz können trotzdem zwischen zwei Stoffen eingenäht werden. Man positioniert das Etikett senkrecht an der gewünschten Stelle, steckt es erneut fest und näht das Etikett mit einem geraden Stich fest. Als besonderen Hingucker kann man einen Knopf auf den Stoff auflegen, das Etikett darunter fixieren und dann manuell mit Nadel und Faden den Knopf mit dem Stoff und dem Etikett verbinden. Werden die Textiletiketten nur an zwei Seiten festgenäht, dann besteht die Möglichkeit das Kleidungsstück zum Beispiel an einem Haken oder einer Garderobe aufzuhängen.

Gut zu wissen: Was bedeutet Falzen?

Den Begriff >Falzen< findet man unter anderem in der Papierindustrie und beschreibt den Vorgang, wenn ein Papierbogen durch starken Druck an einer bestimmten Stelle sorgfältig brechen oder gefaltet werden soll. Es entsteht also eine scharfe Kante. Dieses Verfahren wird mit Hilfe einer Falzmaschine durchgeführt. In der Textilindustrie findet man den Begriff bei gewebten Etiketten, denn auch bei diesen muss die Falz Millimeter genau positioniert werden und sehr genaue Kantenabschlüsse aufweisen, um passgenau in das gewünschte Kleidungsstück eingearbeitet werden zu können.

Folgende Falzarten gibt es und werden häufig beim Nähen verwendet:

Mittelfalz

Endfalz links und rechts

Buchcover Falz oder Bookcover Falz

Gehrungsfalz

Aufhängeschleife

Manhattan Falz

Individuelle und lasergeschnittene Formen