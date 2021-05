In die Welt der Düfte eintauchen und sich verzaubern lassen

Düfte begleiten uns durch den Tag. Je nach Duftnote können sie die Stimmung heben, das Wohlbefinden steigern oder verblasste Erinnerung vergegenwärtigen. Sie lassen uns gedanklich auf Reisen gehen: ob zum vergangene Familienfest, in Omas Antiquitätenladen oder in die Nähe der besten Freunde. Endlich wieder in Erinnerungen schwelgen, sehnsüchtige Vorstellungen ausschmücken und den Liebsten bereits von weitem erkennen. Die Bezeichnung “jemanden riechen zu können” hat demnach seine Berechtigung - die chemische Zusammensetzung und hormonelle Wirkung von Gerüchen kann entscheidend sein, wenn es um die Partnersuche, Anziehungskraft und das gewünschte Näheverhältnis geht.