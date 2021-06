IMMOMATCH App bietet erste personalisierte, provisionsfreie Wohnungsbörse Österreichs

Am 15. Juni 2021 launcht die neue App IMMOMATCH, die die Immobilienwelt in Österreich revolutioniert! Mit der ersten Matching-App Österreichs für Immobilien finden sich Mieter und Vermieter direkt in der App, und das provisionsfrei, ohne Makler und obendrein auch kostenlos. IMMOMATCH vereint die Suchfunktionen üblicher Immobilienportale mit dem Komfort digitalen Matchings - ganz einfach zu bedienen am Handy via App. Durch die Angabe gewünschter Suchkriterien und das Swipe-Prinzip können sich Mieter und Vermieter gezielt finden und matchen. Ganz nach dem Motto: „Swipen - Matchen - Wohnen” kommunizieren User direkt miteinander, wodurch das Mietverhältnis wieder auf eine persönliche Ebene gebracht wird.

Über IMMOMATCH können ganz einfach Wohnungen und WG-Zimmer in Wien und Salzburg angeboten oder gefunden werden. Die Erweiterung des Angebotes auf weitere Regionen ist bereits in Planung.