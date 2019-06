Idylle auf der Schüttinsel

Die Donau macht hier eine ausgedehnte Pause und verzweigt sich in vielen Nebenarmen über die sogenannte kleine Schüttinsel, die sich von der Slowakei den Fluss entlang gut 50 Kilometer nach Ungarn hineinzieht. Unzählige kleine Flussläufe, wilde Auen und beschauliche, stehende Gewässer prägen das Bild der Region, in der Ungarn die Einrichtung des Nationalparks Szigetköz plant. Der Nationalpark soll Teil einer länderüberschreitenden Biosphärenregion werden, in der die wertvollen Naturräume vom Wienerwald bis zur ungarischen Schüttinsel gepflegt werden. Das Ziel der nachaltigen Regionalenwicklung gilt für dieses Gebiet und soll letzlich auch zu einem wirtschaftlichen und touristischen Erfolg führen.