Podcast Ratatouille

"Home-Office, Online Vorlesungen oder einfach nur Langeweile? Da ist ein schnelles Gericht von Vorteil, vor allem eines, das schnell zubereitet gut schmecken sollte. Ich will dieses Problem lösen und stelle euch nicht nur köstlich abwechslungsreiche Gerichte aus aller Welt vor - sondern lege auch Wert auf schnelles Kochen mit wenig Zutaten, um wenigstens eine Sache im Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Meine Gerichte sind vegetarisch, aber keine Angst! Ich zeige euch, wie gut so ein vegetarisches Essen schmecken kann. Gesund ist es übrigens auch noch. Vor allem in Zeiten, wo Restaurants geschlossen sind und man trotzdem den kulinarischen Genuss nicht missen will, kommt dieser Podcast zur rechten Zeit. Neben den interessanten Gerichten werden auch Kochtechniken und Informationen über Zutaten erläutert - immerhin kann man so auch seine eigenen Kochtechniken aufwerten und muss dafür nicht einmal lesen." - Elias Loibl