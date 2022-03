Trainieren wie ein Profi: Die HUAWEI Watch GT Runner als Lauftrainer am Handgelenk

Kein Trainingsziel ist zu groß: Huawei TruSportTM

Es gibt wenige Dinge, die uns wichtiger sein sollten als die eigene Gesundheit. Für ideale Ergebnisse und ein wirklich zielführendes Training ist es daher wichtig, die Sporteinheiten individuell an die eigenen Möglichkeiten anzupassen. Das Huawei TruSportTMSystem für professionelles Lauftraining unterstützt hier ideal und bietet eine detaillierte Analyse von Daten wie Trainingsintensität, Trainingsumfang oder Erholungszeit. Mit diesem umfassenden Überblick über die eigenen Leistungen kann man persönliche Bestzeiten quasi in Echtzeit mitverfolgen und feiern.

Auf der Grundlage von Herzfrequenz, Tempo, Distanz, Frequenz und anderen multidimensionalen Daten misst die Huawei Watch GT Runner den Laufleistungsindex und kann so die eigenen Fähigkeiten ideal einordnen. Die Smartwatch ist außerdem mit einem intelligenten Trainingsplan ausgestattet, der sich am Laufleistungsindex und der Trainingsbelastung orientiert und sich dementsprechend individuell an Läufer:innen anpasst. Und wer gerne noch detaillierter über den eigenen Trainingsstatus informiert werden will, kann auch Daten wie Erschöpfungsgrad, Trainingsindex oder aerobe/anaerobe Trainingsintensität anzeigen lassen – trainieren wie die Profis lautet also das Motto. All diese Funktionen klingen aber nicht nur am Papier gut, sie ermöglichen es sowohl Hobby-Läuferinnen als auch Profis, ihre Trainingspläne laufend zu optimieren und langfristige und Kurzzeit-Ziele problemlos zu erreichen.