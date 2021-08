Produkttest: Huawei MatePad 11 – Das smarte Multitalent für eine ideale Work-Life-Balance

Der neu organisierte Desktop zeigt schnell und praktisch kürzlich genutzte Apps an. Via simpler Touch-Bedienung können einfach App-Vorschauen angezeigt werden, ohne die App extra öffnen zu müssen. Die Service-Widgets1 können individuell an die eigenen Anforderungen angepasst werden – ganz egal ob Wetterupdates für wichtige Außentermine oder der eigene Kalender im Vordergrund stehen.

Und auch wenn es stressbedingt hin und wieder an unseren persönlichen Multitasking-Fähigkeiten mangelt, heben die smarten Features des Huawei MatePad 11 diese auf ein neues Level: Die neue Funktion des App-Multiplier namens Window Lock erlaubt es, an zwei Aufgaben innerhalb einer App gleichzeitig zu arbeiten, während durch die Multi-Window Funktion bis zu vier Apps auf einem einzigen Bildschirm geöffnet werden können. Das ermöglicht das Verfassen von Notizen während Calls oder eine Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen per Chat während einem langen Videomeeting.