Produkttest: HUAWEI FreeBuds 4 – Die kraftvollen und komfortablen In-Ear-Kopfhörer begeistern in jeder Situation

Auch der Umgebungsmodus konnte in unserem Business-Test erneut punkten: die 48 kHz HD-Aufnahmefunktion der HUAWEI FreeBuds 4 sorgt dafür, dass die eigene Stimme immer klar zu hören ist. Der Sprachmodus stellt die eigene Stimme in den Vordergrund und blendet störende Hintergrundgeräusche aus. So kommen Sprachnachrichten kristallklar an und auch Businesstelefonate werden nicht von störenden Umgebungsgeräuschen unterbrochen.

Unser Fazit: Top Soundqualität für alle Alltagssituationen