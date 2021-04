Musikgenuss bis zu 10 Stunden: Mit den Huawei FreeBuds 4i der Hektik entfliehen dank Active Noise Cancellation

Klein, aber oho!

Das kompakte Case der HUAWEI FreeBuds 4i liegt mit seiner Form und Größe ideal in der Hand. In ihrem kompakten Ladegehäuse verschwinden die HUAWEI FreeBuds 4i spielend einfach in der Hosentasche ohne dick aufzutragen. Die hochglanzpolierte Oberfläche der Earbuds verleihen einen modernen und auffälligen Look: In Ceramic White, Carbon Black oder Red.

Auch der Tragekomfort wurde verbessert und die Form der HUAWEI FreeBuds 4i noch besser an den Gehörgang angepasst. So profitieren auch Langzeithörer von dem verfeinerten Design mit einem noch angenehmeren Tragegefühl.