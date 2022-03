Liken, swipen & sharen mit dem neuen Huawei nova 9 SE

Durch die sogenannte 10K Level Smooth Light Adjustment-Technologie passt sich die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an. So lässt sich an einem trüben Wintertag in Innenräumen der Social Media-Feed genauso gut erkennen wie das E-Book im Sommer draußen am Strand. Und auch wenn man es mit der Bildschirmzeit mal wieder übertreibt und die Kopfschmerzen sich bemerkbar machen hinaus reduziert der Augenschutzmodus des Smartphones blaues Licht und sorgt damit für wärmere und sanftere Farben, sodass die Augen weniger schnell müde werden und gleichzeitig geschützt sind.

Schneller Akku, schnelles Betriebssystem

Der Sommer kommt langsam, aber sicher, und die Tage werden wieder länger. Damit auch an besonders actiongefüllten, langen Tagen nie die Batterien ausgehen, verfügt das Huawei nova 9 SE über den 66W Huawei SuperCharge-Akku, und kann so in nur 15 Minuten mehr als zur Hälfte aufgeladen werden oder in etwas über einer halben Stunde vollständig aufgeladen sein.