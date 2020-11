HUAWEI Studie: Wie wichtig ist Schutz in der digitalen Welt?

Huawei arbeitet unermüdlich an der bestmöglichen Sicherheit und Privatsphäre

Knapp die Hälfte (47 %) der Österreicherinnen und Österreichern geben mindestens etwa einmal pro Woche persönliche Daten online ein, egal ob über den PC, den Laptop oder das Smartphone. Das zeigt, dass Technologieunternehmen ihren Kunden optimale Sicherheit gewährleisten müssen. Huawei hat sich das als oberste Prämisse gesetzt und entwickelt dies stetig weiter, um ihren Nutzern die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

So hat Huawei weltweit zahlreiche Forschungsinstitute und Sicherheitslaboratorien (China, Deutschland, Finnland, Russland, Indien) gegründet. Kontinuierliche Forschung und Innovation von Spitzentechnologien für die Sicherheit des Datenschutzes und kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsfunktionen von Hardware, Betriebssystem und Anwendungsdaten sind bei Huawei besonders wichtig.

Außerdem folgt Huawei dem technologischen Rahmenwerk zum Schutz der Privatsphäre der allgemein anerkannten Datenschutzgrundsätze (GAPP) und der Allgemeinen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU. Privacy by Design ist während der gesamten Produktentwicklung der Geräte, des Designs, der Verifizierung, des Verkaufs, der Dienstleistungen und der Beschaffung ein wichtiges Thema. So kann den Nutzern bestmöglich die Sicherheit am Smartphone garantiert werden.

In der EU, für die EU

Außerdem sagen vier von zehn Befragten, dass sie Wert darauflegen, dass ihre Daten innerhalb der EU gespeichert werden. Für mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) ist es am wichtigsten, dass Unternehmen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und alle EU-Richtlinien streng befolgen.

Huawei zeigt sich hier als vertrauenswürdiger Partner seiner Nutzer, denn für Österreich werden die Daten der Nutzer von Huawei Geräten in Deutschland gespeichert. Lokale Datenspeicherung gemäß DSGVO, lokalen Gesetzten und Sicherheitsstandards in Europa ist Huawei äußerst wichtig. Dies bedeutet, dass die Nutzer ihre Datenschutzeinstellungen in den Anwendungen oder über das auf den Geräten von Huawei verfügbare Datenschutzzentrum verwalten können. Über das Datenschutzzentrum können die Nutzer auch eine Kopie ihrer individuellen Daten anfordern, die von Aspiegel in Deutschland verarbeitet werden.

Die Europäische Union ist für Huawei von besonderer Bedeutung. So verzeichnet Huawei 14.000 MitarbeiterInnen in der EU und investiert in 23 Forschungsstandorte innerhalb der EU. Europäische Unternehmen sind dabei sehr wichtige Partner, denn ein gemeinsames und vernetztes Europa ist auch für Huawei von großer Bedeutung. Huawei ist einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung, und Europa ist eines der wichtigsten Innovationszentren für das Technologieunternehmen mit 23 Forschungsinstituten in 12 europäischen Ländern.