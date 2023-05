HUAWEI P60 Pro: Das Kamerawunder ist zurück

Wer gerade kein neues Smartphone braucht, wird eventuell bei anderer HUAWEI Hardware fündig. Am 9. Mai wurden bei einem internationalen HUAWEI Launch-Event in München neue Produkte für dieses Jahr angekündigt. Die HUAWEI Watch Ultimate ist gemacht für das Extreme. Sie vereint Funktionalität und Robustheit in einem luxuriösen Design und ist bereits in Österreich erhältlich. Ebenso die neuen HUAWEI FreeBuds 5 In-Ear-Kopfhörer – sie bieten Hi-Res-Soundqualität und einen speziellen, futuristischen Look. Die beiden am internationalen Event angekündigten HUAWEI Watch 4 und HUAWEI Watch 4 Pro Smartwatches sind ab Mitte Juni in Österreich verfügbar.

Preis und Verfügbarkeit des HUAWEI P60 Pro