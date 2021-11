HUAWEI nova 9 - Das kann das neue Smartphone von HUAWEI

Auch bei Videoaufnahmen steht das Smartphone seinen Fotografie-Fähigkeiten in nichts nach. Im Dunklen kann mit den Funktionen „Night Selfie Video“ und „Extreme Night Shot“ mit der vorderen und der hinteren Kamera in 4K Auflösung gefilmt werden. Um jedes kleinste Detail festzuhalten, kann während der Aufnahme sogar zwischen den beiden Kameras umgeschalten werden. Zusätzlich gibt es eine eingebaute Videostabilisierung, sodass zittrige Hände oder holprige Autofahrten kein Problem mehr sind. Die Kamera auf der Rückseite des Smartphones unterstützt außerdem die Aufnahme von Zeitlupen- und Zeitraffervideos, was noch mehr Möglichkeiten zum Filmen von Videos bringt und professionellen Filmkameras Konkurrenz macht. Sind die Videos mal erstellt, findet man sie jetzt auch ganz schnell wieder – und zwar mit der intelligenten Videosuchfunktion. Sie besitzt nämlich eine AI-gestützte Tag- und Aktionserkennung. Mit der Funktion „Videoerstellung mit einem Klick“ kann man jetzt auch direkt über das Smartphone ein Video zusammenschneiden. HUAWEI Petal Clip hat dabei eine große Auswahl an Effekten und Vlog-Vorlagen. So ist ein eigenes Video in Sekundenschnelle erstellt.