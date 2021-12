Huawei MateBook 14s - Das kann das neue Notebook von Huawei

Innovative Technologie bei Hard- und Software

Das Huawei MateBook 14s ist mit dem neuen Intel® Core™-Prozessor der 11. Generation und der integrierten Intel® Iris® Xᵉ-Grafik ausgestattet. Den Leistungsmodus kann man durch Drücken der Tastenkombination Fn+P aktivieren, denn so wird die CPU-TDP auf 45 W erhöht. Es unterstützt außerdem eine 512 GB NVMe PCle SSD und macht Multitasking einfacher. Durch die integrierten ultradünnen, S-förmigen Ventilatorblätter mit Dual-Shark-Fin-Lüftersystemliefert das neueste Huawei Notebook 25 % mehr Luftaufnahme über das Scharnier-Aufnahmesystem. In Kombination mit optimal angebrachten Abwärmekanälen wird so problemloses Arbeiten ermöglicht, selbst wenn viel Energie verbraucht wird.

Bei einem leistungsstarken Notebook darf ein passender Akku nicht fehlen. Das Huawei MateBook 14s bietet einen 60 Wh-Akku mit hoher Kapazität, sodass man sich keine Sorgen über einen niedrigen Akkustand machen muss. In Verbindung mit einem 90 Watt-Netzteil, das sogar in die Hosentasche passt, kann das Notebook mit einer 15-minütigen Ladezeit bis zu 3 Stunden aktiv genutzt werden. Das Aufladegerät unterstützt auch Huawei SuperCharge für ausgewählte Huawei Smartphones und Tablets.

Aber nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich birgt das Huawei MateBook 14s technische Innovationen. So ist das Tippen auf der Tastatur komfortabel und angenehm. Dafür sorgt ein Tastenhub von 1,5 mm und ein speziellen Soft-Landing-Design. Auch über die Sicherheit muss man sich beim Huawei MateBook 14s keine Gedanken machen. Mit dem Fingerabdruck-Power-Button und der Gesichtserkennung kann das neueste Notebook so in Sekundenschnelle entsperrt werden. Wi-Fi 6 erleichtert und beschleunigt zusätzlich den Einstieg ins Internet.