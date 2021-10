GRAND OPENING: der erste HUAWEI Flagship Store Österreichs eröffnet in der Kärntner Straße in Wien

Huawei feiert das Grand Opening des neuen Huawei Flagship Store Wien. Mit drei Etagen exklusiv für Kund:innen bietet das Technologieunternehmen nun ein neues Zuhause für Huawei Technologieinnovationen wie Smartphones, Wearables, Audio-Produkte, Tablets, Laptops, Monitore und Smart Home-Devices. Rund 600 Quadratmeter und insgesamt fünf Etagen an Nutzfläche ermöglichen genug Raum für ein interaktives Einkaufserlebnis mit Arealen für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service. In der Kärntner Straße 27, inmitten Wiens belebtester Einkaufsstraße, schafft Huawei so den idealen Platz für die Präsentation und das Ausprobieren der neuesten Huawei Produkthighlights. Von Montag bis Freitag können technologieinteressierte Wiener:innen nun die vielfältigen Innovationen des Technologiegiganten zwischen 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr erleben; samstags öffnet der Huawei Flagship Store Wien von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine Tore für Kund:innen.