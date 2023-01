Die neuen HUAWEI FreeBuds 5i: Hi-Res Sound für alle

Beim Tragen der Huawei FreeBuds 5i können Nutzer:innen zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi "Ultra", "Allgemein" und "Gemütlich" wählen, um sich an die Geräuschkulisse anzupassen, egal, wo sie sich gerade aufhalten. Ob auf einem belebten Flughafen, in einem Restaurant, im Büro oder in einem ruhigen Zuhause, die Huawei FreeBuds 5i garantieren einen dynamischen Klang und eine erstklassige Geräuschunterdrückung. Die Huawei FreeBuds 5i verfügen zusätzlich über eine AI-Geräuschunterdrückungsfunktion, die menschliche Stimmen mithilfe eines neuronalen Netzwerkalgorithmus verbessert, sodass Anrufe kristallklar bleiben.