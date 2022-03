Die neue Huawei Watch GT Runner: Ein Lauftrainer für das Handgelenk

Nicht nur fähig, sondern auch stylisch

Das Design der Huawei Watch GT Runner ist von einem Supersportwagen inspiriert. Ideal für schweißtreibende Trainingsessions in der Natur. Die Huawei Watch GT Runner wiegt nur 38.5 g und ist beim Tragen kaum bemerkbar. Ein besonderes Feature ist die Keramiklünette und die Krone aus einer Titanlegierung, die auch in Luft- und Raumfahrt genutzt wird. Das 2,5D-Gehäuse mit gewölbtem Glas passt sich dem Handgelenk sehr gut an und ist so beim Sport nicht störend. Außerdem kann die Huawei Watch GT Runner die wichtigsten Daten direkt am Ziffernblatt anzeigen, die auch ganz nach Lust und Laune angepasst werden können. So sieht man beispielsweise Trainingsbelastung, Erholungszeit und Wetter auf einen Blick.

Noch ein interessantes Feature ist das sogenannte Floating-Antenna-Design, das branchenweit erstmals angewendet wird. Die in der Uhr versteckte Antenne überwacht die Laufstrecke und sorgt für eine präzise Wegberechnung. Die Huawei Watch GT Runner sieht also nicht nur gut aus, sondern ist auch noch praktisch. Nach jedem Training kann sie ganz einfach sauber gewischt werden und sieht danach aus wie neu. Die Daten auf dem Ziffernblatt sind übersichtlich angeordnet und lassen sich auch bei einem schnellen Blick während dem Laufen gut erkennen. Und auch bei einem richtig schweißtreibenden Training fühlt sich die Smartwatch weder beengend noch luftundurchlässig an. Rundum ein sehr angenehmes Trageerlebnis.