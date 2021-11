Die neue HUAWEI Watch GT 3 Serie: Smart. Watch.

Die HUAWEI Watch GT 3: Technologie am Puls der Zeit

Elegantes Design, passend für jedes Business-Meeting und jeden Termin, kombiniert mit neuesten technologischen Innovationen von HUAWEI: Die HUAWEI Watch GT 3 Serie vereint all das, was während eines vielseitigen Alltags gefragt ist. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei der HUAWEI Watch GT 3 46 mm Variante müssen sich Nutzer:innen keine Sorgen mehr um einen leeren Akku machen. Ganz egal, ob noch ein spontanes Abend-Meeting oder eine kurzfristige Workout-Session in den Kalender kommt, die smarte Watch ist immer zur Stelle.

Auch wenn gerade kein Ladekabel bei niedrigem Akkustand vorhanden ist, die Reverse-Charging-Funktion des eigenen Smartphones lädt die Watch ganz einfach und kabellos auch unterwegs auf. Die neue TruSeen 5.0+ Funktion verbessert zudem die Genauigkeit der Herzfrequenz-und Blutsauerstoffsättigungsmessung und bietet Nutzer:innen eine noch genauere geografische GPS-Standortbestimmung.

Jederzeit erreichbar – die HUAWEI Watch GT 3 Serie kann ganz einfach via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. So können Nutzer:innen direkt mit der Smartwatch telefonieren, Anrufe annehmen oder auch ablehnen und die Uhr als direkte Ergänzung zum eigenen Smartphone nutzen. Auch Nachrichten, Erinnerungen, Termine und Notifications zeigt der smarte Alltagsbegleiter an – somit kann das eigene Smartphone ruhig im anderen Raum bleiben. Durch die Vielzahl an Apps aus der HUAWEI AppGallery, die direkt auf der HUAWEI Watch GT 3 Serie verfügbar sind, steht Nutzer:innen eine ganze Welt voller digitaler Möglichkeiten offen – von Musikdiensten bis hin zu Navigationsanwendungen.

Damit man auch gewiss nicht in unerwartete Situationen gerät, informiert die smarte Uhr die Nutzer:innen neben Sonnenauf- und untergangszeiten auch über die Gezeiten. Und sollten sich drastische Änderungen der Wetterbedingungen ankündigen, informiert die Smartwatch mit dem HUAWEI Assistant TODAY direkt in Echtzeit für noch besseren Schutz auf allen Abenteuern.