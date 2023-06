Die Gesundheit immer im Blick mit der neuen HUAWEI WATCH 4 Serie

*Beim Kauf einer Huawei Watch 4 oder einer Huawei Watch 4 Pro in Österreich erhalten Kund:innen im Aktionszeitraum ab dem 19. Juni bis zum 2. Juli 2023 die Huawei FreeBuds 5i kostenlos dazu. Nur bei teilnehmenden Handelspartnern und solange der Vorrat reicht.

1 Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Diese Funktion funktioniert nur in Verbindung mit der EKG-App. Die von der App generierten Benachrichtigungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für eine medizinische Diagnose oder Behandlung verwendet werden. Diese Funktion ist nicht für Benutzer unter 18 Jahren oder für Personen geeignet, bei denen andere Arten von Herzrhythmusstörungen diagnostiziert wurden.

2 Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät, daher dienen die Überwachungsdaten und -ergebnisse nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für medizinische Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden. Diese Funktion wird auf iOS-Geräten nicht unterstützt.

3 Um SpO2-Warnungen und langfristige Veränderungstrends zu erhalten, müssen Sie die kontinuierliche SpO2-Messung in der Huawei Health App aktivieren. Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt, und alle Daten sind nur als Referenz gedacht.

4 Diese Funktion ist keine medizinische Software und sollte nicht zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Ergebnisse dienen nur als Referenz und sollten nicht für medizinische Studien, Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden.

5 Öffnen Sie die Huawei Health-App, um Ihre Gesundheitstrendanalyse anzuzeigen.

6 Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden. Um Emergency SOS auf einer Uhr ohne Mobilfunkverbindung zu verwenden, muss sich Ihr Telefon in Bluetooth-Reichweite befinden. Wenn die Uhr mit einem iOS-Gerät gekoppelt ist, empfängt sie keine unregelmäßigen Herzfrequenzwarnungen von Familienmitgliedern.

7 Titan in Luft- und Raumfahrtqualität wird nur bei der Huawei Watch 4 Pro verwendet.

8 Sphärisches künstliches Saphirglas wird nur bei der Huawei Watch 4 Pro verwendet.

9 Die Uhr entspricht der Widerstandsfähigkeit von 5 ATM gemäß der Norm ISO 22810:2010, was bedeutet, dass sie einem statischen Wasserdruck von bis zu 50 Metern für 10 Minuten standhalten kann. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass sie in 50 Meter tiefem Wasser wasserdicht ist. Die Uhr kann auch bei Aktivitäten im flachen Wasser getragen werden, z. B. beim Schwimmen in einem Pool oder an der Küste. Sie entspricht der Norm EN 13319 für Tauchzubehör und unterstützt das Freitauchen in einer maximalen Tiefe von 30 m. Die Uhr sollte nicht beim Duschen, in heißen Quellen oder in Saunen (Dampfbädern) getragen werden, ebenso wenig bei Plattformtauchgängen, Hochdruckspülungen oder anderen Aktivitäten, die mit hohem Wasserdruck, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder schnell fließendem Wasser verbunden sind. Es eignet sich nicht für Tauchgänge, technische Tauchgänge oder Tauchaktivitäten in Tiefen von mehr als 30 m. Leder- und Metallbänder sind nicht dafür ausgelegt, Schwimmen oder Schweiß auszuhalten, daher werden in solchen Fällen andere Bänder empfohlen. Denken Sie daran, das Gerät mit Süßwasser abzuspülen und trocken zu wischen, nachdem Sie es im Meerwasser benutzt haben. Die Huawei Watch 4 Pro mit dem dunkelbraunen Lederarmband eignet sich nicht zum Tauchen. Sie können stattdessen ein Huawei EasyFit-Armband tragen, wenn Sie tauchen gehen. Weitere Informationen zur Wasserbeständigkeit von Huawei-Wearables finden Sie unter: https://consumer.Huawei.com/en/support/content/en-us15851428/. Die Wasserfestigkeit ist nicht dauerhaft, und die Leistung kann sich bei täglicher Beanspruchung verschlechtern. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät regelmäßig zur Inspektion und Wartung in ein autorisiertes Huawei-Servicezentrum bringen. Weitere Informationen zu Geschäften und Modellen finden Sie unter: https://consumer.Huawei.com/en/support/content/en-us15925309/.

10 Entspricht IEC 60529:2013 (Stufe 6), was bedeutet, dass kein Staub in das Gerät eindringen darf. Das Gerät ist staubresistent gegen Staub in alltäglichen Umgebungen wie Wohnzimmern, Büros, Labors, Industriestudios und Lagerräumen. Für extrem staubige Umgebungen ist es nicht geeignet.

11 Weitere Zifferblätter stehen im Zifferblatt-Store zum Herunterladen zur Verfügung, darunter auch kostenpflichtige Zifferblätter.

12 Die Uhr sollte mit einem Telefon verwendet werden, auf dem Android 6.0/iOS 9.0 oder höher läuft und auf dem die Huawei Health-App installiert ist. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Telefonmodell variieren.

13 eSIM Cellular Calling verwendet den eSIM One Number Service oder den Standalone Number Service. Einzelheiten darüber, ob eSIM verfügbar ist und welche Gebühren damit verbunden sind, erfahren Sie von Ihrem lokalen Anbieter. Wenn Ihre Uhr den Dienst eSIM One Number verwendet, wird das eSIM-Mobilfunknetz deaktiviert, wenn Ihre Uhr mit einem Telefon gekoppelt ist. Weitere Informationen über eSIM finden Sie unter: https://consumer.Huawei.com/en/support/content/en-us15810288/.

14 Die tatsächliche Situation kann in verschiedenen Ländern und Regionen variieren, bitte wenden Sie sich an den lokalen Anbieter.

15 Basierend auf Huawei-Labortestergebnissen. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Produktunterschieden, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren. Typische Nutzung im Standardmodus: Werkseinstellungen, 2 Stunden LTE-Verbindungen pro Tag, 22 Stunden Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon pro Tag, Herzfrequenzüberwachung aktiviert, Huawei TruSleep™ aktiviert, EKG-Messung zweimal pro Tag, 60 Minuten App-Nutzung pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Musikwiedergabe pro Woche, 90 Minuten Training pro Woche (GPS aktiviert), Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS-Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und Bildschirm schaltet sich 200 Mal pro Tag ein. Wenn AOD im Standardmodus aktiviert ist, hält die Huawei Watch 4 Pro bis zu drei Tage durch und die Huawei Watch 4 bis zu zwei Tage. Wenn eSIM im Standardmodus aktiviert ist, kann die Huawei Watch 4 Pro zwei Tage und die Huawei Watch 4 eineinhalb Tage lang durchhalten. Wenn die Huawei Watch 4 Pro im Standardmodus arbeitet und mit einem iPhone gekoppelt ist, kann die Huawei Watch 4 zwei Tage durchhalten und die Huawei Watch 4 kann eineinhalb Tage durchhalten. Wenn AOD aktiviert ist, kann die Huawei Watch 4 Pro eineinhalb Tage und die Huawei Watch 4 einen Tag lang durchhalten. AOD aktiviert im Standardmodus: Werkseinstellungen, AOD aktiviert, 2 Stunden LTE-Verbindungen pro Tag, 22 Stunden Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon pro Tag, Herzfrequenzüberwachung aktiviert, Huawei TruSleep™ aktiviert, EKG-Messung zweimal pro Tag, 60 Minuten App-Nutzung pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Musikwiedergabe pro Woche, 90 Minuten Training pro Woche (GPS aktiviert), Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS-Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und Bildschirm schaltet sich 200 Mal pro Tag ein. eSIM aktiviert im Standardmodus: Werkseinstellungen, 24 Stunden LTE-Verbindungen pro Tag, Herzfrequenzüberwachung aktiviert, Huawei TruSleep™ aktiviert, EKG-Messung zweimal pro Tag, 60 Minuten App-Nutzung pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Musikwiedergabe pro Woche, 90 Minuten Training pro Woche (GPS aktiviert), Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS-Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und Bildschirm schaltet sich 200 Mal pro Tag ein.

16 Basierend auf Huawei-Labortestergebnissen. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Produktunterschieden, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren. Die Akkulaufzeit kann im Modus für ultralange Akkulaufzeit unter den folgenden Bedingungen verlängert werden: Werkseinstellungen, Modus für ultralange Akkulaufzeit aktiviert, 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Musikwiedergabe pro Woche, Herzfrequenzüberwachung aktiviert, Huawei TruSleep™ aktiviert, 90 Minuten Training pro Woche (GPS aktiviert), Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS-Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und Bildschirm 200 Mal pro Tag eingeschaltet.

17 Basierend auf Huawei-Labortestergebnissen, unter Verwendung des 9 V/2 A Huawei-Adapters und des kabellosen SuperChargers, der mit der Uhr geliefert wird. Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Umgebungsfaktoren variieren. Energie für einen ganzen Tag: Werkseinstellungen, 2 Stunden LTE-Verbindungen pro Tag, 22 Stunden Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon pro Tag, Herzfrequenzüberwachung aktiviert, Huawei TruSleep™ aktiviert, EKG-Messung zweimal pro Tag, 60 Minuten App-Nutzung pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Anrufe pro Woche, 30 Minuten Bluetooth-Musikwiedergabe pro Woche, 90 Minuten Training pro Woche (GPS aktiviert), Nachrichtenbenachrichtigungen aktiviert (50 SMS-Nachrichten, 6 Anrufe und 3 Alarme pro Tag) und Bildschirm wird 200 Mal pro Tag eingeschaltet. Basierend auf Huawei-Labortestergebnissen. Die tatsächliche Nutzung kann je nach Produktunterschieden, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren