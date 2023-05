Das neue HUAWEI P60 Pro: Eine außergewöhnliche Perle

Die größte Blende in einem Smartphone

Das Huawei P60 Pro ist das erste Smartphone der Branche, das mit einer Ultra Lighting-Telefotokamera mit mehreren Linsengruppen ausgestattet ist. Ihre Blende von F2.1 ist die größte Blende der Branche im Hinblick auf ein mobiles Tele-Kamera-Periskop. Die Kombination der Ultralight-Objektive mit dem RYYB SuperSensing-Sensor erhöht zusätzlich die Lichtmenge, die in die Telekamera eintrifft. Damit lassen sich auf nächtlichen Spaziergängen in der Stadt lebendige Fotos aufnehmen oder die Details der Neonlichter auf dem Dach in der Ferne problemlos festhalten.

Aber nicht nur der Blick in die Ferne kann mit der Telefotokamera wunderschön eingefangen werden. Mit dem Telemakro lassen sich selbst kleinste Details klar und deutlich abbilden. Dabei ist auch ein größerer Abstand zum Objekt möglich als von Makromodi gewohnt. Der Fokussierabstand ist flexibel steuerbar, um jedes Motiv bestmöglichst einzufangen. So entstehen auch im Museum oder Aquarium noch eindrucksvolle Nahaufnahmen mit feinen Einzelheiten.