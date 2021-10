Das neue HUAWEI nova 9: Auffallend innovativ. Ab sofort in Österreich verfügbar.

Huawei nova 9: Wichtige Erinnerungen in bester Qualität mit dem Ultra Vision Kamerasystem

Von Spaziergängen zur Golden Hour im Herbst zu Treffen mit den Lieben am Christkindlmarkt: unser Leben ist geschäftig und dynamisch wie die Lichtverhältnisse. In Anbetracht des modernen Lebensrhythmus hat Huawei ein Smartphone entwickelt, das auch qualitativ hochwertige Fotos garantiert, wenn die Lichtverhältnisse nicht ideal sind. Das neue Smartphone ist mit einem Ultra Vision Kamerasystem ausgestattet, das eine 50 MP Ultra Vision Hauptkamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sensor umfasst, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleistet.

Darüber hinaus verfügt das Huawei nova 9 über eine 8 MP Ultraweitwinkelkamera, eine 2 MP Tiefenkamera, eine 2 MP Makrokamera, die Objekte bis 4cm Entfernung gestochen scharf in Szene setzen kann, und eine 32 MP Selfiekamera mit einem großen 1/2,8-Zoll-Sensor. So profitieren Nutzer:innen von hochauflösenden Fotos, egal zu welcher Tageszeit. Zusammen mit Huaweis Super-Night-Selfie-Algorithmus und dem Nachtporträt-Modus, die digitales Rauschen in Fotos reduzieren und den Hintergrund rekonstruieren, erhalten Nutzer:innen eine perfekte Kamera für Nachtaufnahmen.